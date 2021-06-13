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Країни G7 планують вести справи з Китаєм з позиції сили, - Блінкен

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Вашингтон, Неділя 13 червня 2021 19:42
Країни G7 планують вести справи з Китаєм з позиції сили, - Блінкен Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Країни "Великої сімки "(G7) мають намір вести справи з Китаєм в різних сферах з позиції сили і дотримуючись єдиної лінії. У комюніке саміту G7 2019 року проблема відносин з Пекіном не була включена.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу CBS.

"Складні відносини (з Китаєм - ред.) практично у всіх країн "Великої сімки". В одних сферах ми ворожі, в інших - конкуренти, а в третіх - кооперативні. Але спільний знаменник - ми повинні мати можливість мати справу з Китаєм у всіх цих областях, виходячи з позиції сили і єдиної лінії", - сказав Блінкен.

Держсекретар зазначив, що в 2019 році в підсумкове комюніке саміту G7 Китай не згадувався. "Я думаю, що (включення Китаю в заяву ред.) свідчить про те, що країни стурбовані багатьма діями Китаю. Це складні відносини для майже всіх країн Групи семи", - додав він.

Нагадаємо, лідери G7 закликали Росію і Китай поважати і дотримуватися прав людини. Від G7 зажадала припинити дестабілізаційну поведінку і втручання в демократичні процеси в інших країнах.

Зазначимо, раніше глава МЗС Британії Домінік Рааб заявив про готовність Лондона до діалогу з Москвою. Однак міністр попередив Росію про відповідь на ворожі дії.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр оборони Британії Бен Уоллес заявив, що Росія представляє "загрозу номер один" для країни.

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