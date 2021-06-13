Країни G7 планують вести справи з Китаєм з позиції сили, - Блінкен

Країни "Великої сімки "(G7) мають намір вести справи з Китаєм в різних сферах з позиції сили і дотримуючись єдиної лінії. У комюніке саміту G7 2019 року проблема відносин з Пекіном не була включена.

"Складні відносини (з Китаєм - ред.) практично у всіх країн "Великої сімки". В одних сферах ми ворожі, в інших - конкуренти, а в третіх - кооперативні. Але спільний знаменник - ми повинні мати можливість мати справу з Китаєм у всіх цих областях, виходячи з позиції сили і єдиної лінії", - сказав Блінкен.

Держсекретар зазначив, що в 2019 році в підсумкове комюніке саміту G7 Китай не згадувався. "Я думаю, що (включення Китаю в заяву ред.) свідчить про те, що країни стурбовані багатьма діями Китаю. Це складні відносини для майже всіх країн Групи семи", - додав він.