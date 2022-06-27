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Страны G7 изучат варианты оказания помощи Украине с использованием замороженных активов РФ

Фото: Страны G7 изучат варианты оказания помощи Украине с использованием замороженных активов РФ (twitter.com/vonderleyen)
Автор: Валерия Полищук

Лидеры стран G7 выразили непреклонную приверженность поддержке правительства и народа Украины и заявили, что будут продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Большой семерки".

"Мы осуждаем неоправданную и незаконную захватническую войну против Украины со стороны России и помощи Беларуси. Мы осуждаем и не признаем дальнейшие попытки России перечеркивать границы силой. Мы осуждаем попытки России заменить украинских демократически избранных чиновников нелегитимными и неоправданное использование Россией ядерной риторики", - говорится в коммюнике.

Страны G7 продолжат координировать усилия для удовлетворения неотложных потребностей Украины в военной и оборонной технике.

"Мы также продолжим координировать с G7 предоставление Украине материальной, учебной, материально-технической, разведывательной и экономической поддержки для наращивания ее вооруженных сил. Как G7, мы предоставили более 2,8 млрд долларов гуманитарной помощи в 2022 году", - говорится в заявлении.

Кроме того, страны "Большой семерки" заявили, что изучат варианты поддержки гуманитарных потребностей Украины, скорейшего восстановления и
реконструкции, включая использование замороженных российских активов.

"Мы призываем всех партнеров присоединиться к нашим усилиям и вместе с нами помочь Украине в восстановлении ее будущее", - говорится в сообщении.

Напомним, Bloomberg сообщал, что страны-участницы G7 возьмут на себя обязательство оказывать Украине бессрочную поддержку в войне против РФ.

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