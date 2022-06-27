Країни G7 вивчать варіанти надання допомоги Україні з використанням заморожених активів РФ

"Ми засуджуємо невиправдану і незаконну загарбницьку війну проти України з боку Росії і допомоги Білорусі. Ми засуджуємо і не визнаємо подальші спроби Росії перекреслювати кордони силою. Ми засуджуємо спроби Росії замінити українських демократично обраних чиновників нелегітимними і невиправдане використання Росією ядерної риторики", - йдеться в комюніке.

Країни G7 продовжать координувати зусилля для задоволення нагальних потреб України у військовій та оборонній техніці.

"Ми також продовжимо координувати з G7 надання Україні матеріальної, навчальної, матеріально-технічної, розвідувальної та економічної підтримки для нарощування її збройних сил. Як G7, ми надали понад 2,8 млрд доларів гуманітарної допомоги у 2022 році", - йдеться в заяві.

Крім того, країни "Великої сімки" заявили, що вивчать варіанти підтримки гуманітарних потреб України, якнайшвидшого відновлення і

реконструкції, включаючи використання заморожених російських активів.

"Ми закликаємо всіх партнерів приєднатися до наших зусиль і разом з нами допомогти Україні у відновленні її майбутнє", - йдеться в повідомленні.