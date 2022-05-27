Страны G7 договорились о поэтапном отказе от использования угля

Это обещание станет первым обязательством G7 отказаться от угольной энергетики, использование которой должно сократиться, если мир хочет избежать наихудших последствий изменения климата.

"Есть очень конкретные декларации и соглашения о расширении использования возобновляемых источников энергии, а также, например, о постепенном отказе от угля", - сказала Лемке.

По ее словам, итоговое коммюнике трехдневной встречи G7 в Берлине на этой неделе также будет включать сильный акцент на защиту биоразнообразия и борьбу с пластиковым загрязнением.

Лемке сделала это заявление в то время, когда Германия принимает министров энергетики, климата и окружающей среды G7 для переговоров, которые проводились на фоне стремительного роста цен на энергию и проблем с поставками топлива, вызванных вторжением России в Украину.

Конфликт спровоцировал стремление некоторых стран покупать больше нероссийского ископаемого топлива и сжигать уголь, чтобы сократить свою зависимость от поставок из России, что вызывает опасения, что кризис может подорвать усилия по борьбе с изменением климата.

Германия заявила, что поиск альтернативных ископаемых видов топлива не будет осуществляться за счет экологических целей.

Окончательное коммюнике будет опубликовано позже в пятницу.