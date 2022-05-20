Страны G7 могут создать картель для ограничения цен на российскую нефть, - глава Минфина США

Страны "Большой семерки" могут создать картель, который не будет покупать нефть выше определенной цены. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что он может добиться успеха, если он достаточно велик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Обсуждение механизмов сокращения доходов России от экспорта нефти в Европу на финансовой встрече G7 было ограниченным, сказала Йеллен, добавив, что интерес к этой концепции вызывает большой интерес.

"Многие люди, включая меня, находят его привлекательным с общей экономической точки зрения, но на самом деле сделать его работоспособным сложно, и все эти вопросы не были проработаны", - сказала Йеллен.

Официальные лица США выдвинули идею введения налогов на российскую нефть, чтобы ограничить сумму доходов, которые Москва может получить, сохраняя при этом поставки российской нефти на рынок, поскольку официальные лица ЕС продвигают поэтапное эмбарго к концу года.

Президент Джо Байден сделает ограничение цен на нефть в центре внимания своей предстоящей поездки в Азию, поскольку США и их союзники работают над ограничением одного из основных потоков доходов России на фоне ее вторжения в Украину.

Лидеры Европейского Союза также поддержат ценовой потолок, когда они соберутся в Брюсселе в конце мая, чтобы обсудить Украину, отмечает Bloomberg.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США планирует предложить на финансовой встрече G7, чтобы европейские страны ввели пошлины на российскую нефть. Это должно стать более быстрой альтернативой прямому нефтяному эмбарго.