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Страны G7 не будут вводить санкции против сельхозпродукции из России: в чем причина

Фото: саммит стран G7 (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Страны G7 (Франция, США, Великобритания, Германия, Канада, Япония, Италия) не будут вводить санкции против российской сельскохозяйственной продукции.

Об этом говорится в заявлении лидеров G7 по итогам саммита, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы будем и впредь следить за тем, чтобы наши санкционные пакеты не были направлены против продуктов питания и предусматривали свободный поток сельскохозяйственной продукции, в том числе из России, и доставку гуманитарной помощи", - говорится в тексте документа.

Кроме этого, страны G7 дополнительно выделят 4,5 млрд долларов на защиту наиболее уязвимых слоев населения от голода и недоедания.




Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения Россия незаконно вывезла из Украины около 400 тысяч тонн зерна. Оккупанты грузят украинское зерно в порту Севастополя. Некоторые судна отправляются в Сирию.

Кроме того, РФ планирует открыть в Крыму специальный рынок, гдк будут продавать украинские украденные продукты.

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