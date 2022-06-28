Країни G7 не вводитимуть санкції проти сільгосппродукції з Росії: в чому причина

Про це йдеться в заяві лідерів G7 за підсумками саміту, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми будемо і надалі стежити за тим, щоб наші санкційні пакети не були спрямовані проти продуктів харчування і передбачали вільний потік сільськогосподарської продукції, в тому числі з Росії, і доставку гуманітарної допомоги", - йдеться в тексті документа.

Крім цього, країни G7 додатково виділять 4,5 млрд доларів на захист найбільш вразливих верств населення від голоду і недоїдання.







