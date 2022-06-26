ru ua
Вс, 26 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сколько зерна Россия вывезла из Украины: ответ Минагрополитики

Новина українською →
Украина, Воскресенье 26 июня 2022 17:16
Сколько зерна Россия вывезла из Украины: ответ Минагрополитики Фото: из Украины незаконно вывезли около 400 тысяч тонн зерна (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

С начала полномасштабного вторжения Россия незаконно вывезла с территории Украины около 400 тысяч тонн зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого в комментарии Радио Свобода.

"На момент фактической оккупации на этих территориях было около полутора миллиона тонн зерна, согласно с элеваторными реестрами. И мы получили информацию с тех территорий от украинцев о факте вывоза. Если добавить все эти кейсы около 400 тысяч тонн", - отметил он.

По его словам, в украинских хранилищах есть еще более миллиона тонн зерна, однако пока его судьба неопределенна. Говорить о планах по экспорту можно только после деоккупации.

Кроме того, Высоцкий подчеркнул, что Россия целенаправленно уничтожает аграрную инфраструктуру Украины.

Напомним, что спутник зафиксировал очередной факт вывоза Россией украинского зерна в Сирию.

Также оккупанты массово вывозят из Украины и другую сельхозпродукцию. В Крыму планируют открыть специальный рынок, где будут продавать украденные украинские продукты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Ракетный удар по Киеву: репортаж с места происшествия
Ракетный удар по Киеву: репортаж с места происшествия
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение