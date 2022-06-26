Сколько зерна Россия вывезла из Украины: ответ Минагрополитики
С начала полномасштабного вторжения Россия незаконно вывезла с территории Украины около 400 тысяч тонн зерна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого в комментарии Радио Свобода.
"На момент фактической оккупации на этих территориях было около полутора миллиона тонн зерна, согласно с элеваторными реестрами. И мы получили информацию с тех территорий от украинцев о факте вывоза. Если добавить все эти кейсы около 400 тысяч тонн", - отметил он.
По его словам, в украинских хранилищах есть еще более миллиона тонн зерна, однако пока его судьба неопределенна. Говорить о планах по экспорту можно только после деоккупации.
Кроме того, Высоцкий подчеркнул, что Россия целенаправленно уничтожает аграрную инфраструктуру Украины.
Напомним, что спутник зафиксировал очередной факт вывоза Россией украинского зерна в Сирию.
Также оккупанты массово вывозят из Украины и другую сельхозпродукцию. В Крыму планируют открыть специальный рынок, где будут продавать украденные украинские продукты.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.