В Москве впервые заговорили о серьезных последствиях от нефтяного эмбарго

В Центробанке РФ признали сокрушительное влияние нефтяного эмбарго на ослабление рубля и повышение уровня инфляции в стране.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС , об этом заявила глава российского ведомства Эльвира Набиуллина.

По ее словам, в условиях падения уровня экспорта нефти из России через сжатие торгового баланса и ослабление рубля возникнет проинфляционное давление.

"Многое зависит от того, какие объемы нефти удастся перенаправить на другие рынки, а также от того, в какой мере снижение объемов компенсируется ценой. Это, в свою очередь, будет определяться расшивкой инфраструктурных, логистических проблем и спросом на новых рынках", - заявила Набиуллина.

Стоит заметить, что такие заявление от официальных представителей власти РФ прозвучали впервые с момента утверждения нефтяного эмбарго.