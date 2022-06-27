UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Страны ЕС заполнят газовые хранилища к зиме, защитив их от вмешательства России

Фото: хранилища газа в ЕС заполнят на 80% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский союз одобрил новый Регламент о хранении газа, который обязывает заполнить газохранилища на 80% к 1 ноября. Теперь они будут считаться критически важной инфраструктурой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.

"В условиях угрозы перебоев с поставками со стороны России Регламент ЕС по хранению газа требует, чтобы европейские запасы газа были пополнены до наступления зимы, а управление ими было защищено от вмешательства извне", - говорится в сообщении.

В частности, новые правила потребуют от стран-членов ЕС заполнить хранилища до 80% вместимости к ноябрю 2022 года, а в последующие годы - до 90%.

Государства-члены, не имеющие инфраструктуры хранения, должны согласовать двусторонние договоренности о хранении достаточных количеств для их использования в соседних странах в духе солидарности.

Газохранилища будут считаться критически важной инфраструктурой, и все операторы хранилищ в ЕС должны будут пройти новый процесс сертификации, чтобы снизить риски вмешательства извне.

Напомним, в июне "Газпром" почти вдвое уменьшил поставки газа в Европу. Как заявил гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, своими действиями российская компания дестабилизирует рынок газа и пытается сорвать подготовку к отопительному сезону в ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГазЕвросоюз