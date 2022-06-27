Країни ЄС заповнять газові сховища до зими, захистивши їх від втручання Росії

Європейський союз схвалив новий Регламент про зберігання газу, який зобов'язує заповнити газосховища на 80% до 1 листопада. Тепер вони будуть вважатися критично важливою інфраструктурою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Єврокомісії.
"В умовах загрози перебоїв з поставками з боку Росії Регламент ЄС зі зберігання газу вимагає, щоб європейські запаси газу були поповнені до настання зими, а управління ними було захищене від втручання ззовні", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, нові правила вимагатимуть від країн-членів ЄС заповнити сховища до 80% місткості до листопада 2022 року, а в наступні роки - до 90%.
Держави-члени, які не мають інфраструктури зберігання, повинні узгодити двосторонні домовленості про зберігання достатніх кількостей для їх використання в сусідніх країнах в дусі солідарності.
Газосховища будуть вважатися критично важливою інфраструктурою, і всі оператори сховищ в ЄС повинні будуть пройти новий процес сертифікації, щоб знизити ризики втручання ззовні.
Нагадаємо, в червні "Газпром" майже вдвічі зменшив поставки газу до Європи. Як заявив гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон, своїми діями російська компанія дестабілізує ринок газу і намагається зірвати підготовку до опалювального сезону в ЄС.
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