Страны ЕС ужесточат выдачу виз жителям России и начнут обсуждать полный запрет, - Reuters

Дипломатический источник в ЕС заявил, что министры иностранных дел могут в принципе договориться о приостановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, что будет означать, что россияне будут платить 80 евро вместо 35 за визы ЕС, а также столкнутся с более длительной процедурой.

"Результатом встречи министров иностранных дел, вероятно, не будет соглашения о расширении санкций за счет включения виз. Но приостановка соглашения об упрощении формальностей будет первым шагом, и мы поговорим о том, как включить визы в санкции", - сказал источник журналистам.

По его словам, могут быть продолжены обсуждения о том, как ввести санкции в отношении виз, и что могут быть исключения для членов семьи, представителей гражданского общества или студентов.

Требование запретить въезд российским туристам

Чехия, председательствующая в ЕС, прекратила выдачу обычных виз россиянам и настаивает на запрете виз для российских туристов на территории всего ЕС. Эту идею поддержали в основном страны Балтии.

Однако Германия, некоторые другие государства-члены и глава блока по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель выступили против такого шага, утверждая, что он может нарушить правила ЕС и отрезать пути отхода для российских диссидентов.

"Я не думаю, что прекращение отношений с гражданским населением России поможет, и я не думаю, что эта идея будет иметь необходимое единодушие", - сказал Боррель.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия, которые имеют общую границу с Россией, могут действовать самостоятельно, чтобы заблокировать туристов, если ЕС не согласится на общесоюзный запрет.

По словам Ландсбергиса, россияне в основном въезжают в ЕС через сухопутные границы пяти стран, поскольку прямые рейсы между Россией и блоком были приостановлены после вторжения Москвы в Украину.