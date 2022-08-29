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Країни ЄС посилять видачу віз жителям Росії і почнуть обговорювати повну заборону, - Reuters

Фото: видача шенгенських віз для жителів Росії буде ускладнена (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міністри закордонних справ Європейського союзу на зустрічі в Празі 30-31 серпня можуть домовитися про посилення видачі віз для жителів Росії. Крім того, вони почнуть обговорення більш широкої заборони на туристичні візи, хоча згоди з цього приводу немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Дипломатичне джерело в ЄС заявило, що міністри закордонних справ можуть в принципі домовитися про припинення дії угоди про спрощення візового режиму з Росією, що означатиме, що росіяни платитимуть 80 євро замість 35 за візи ЄС, а також зіткнуться з більш тривалою процедурою.

"Результатом зустрічі міністрів закордонних справ, ймовірно, не буде Угоди про розширення санкцій за рахунок включення віз. Але призупинення Угоди про спрощення формальностей буде першим кроком, і ми поговоримо про те, як включити візи в санкції", - сказало джерело журналістам.

За його словами, можуть бути продовжені обговорення про те, як ввести санкції щодо віз, і що можуть бути винятки для членів сім'ї, представників громадянського суспільства або студентів.

Вимога заборонити в'їзд російським туристам

Чехія, головуюча в ЄС, припинила видачу звичайних віз росіянам і наполягає на забороні віз для російських туристів на території всього ЄС. Цю ідею підтримали в основному країни Балтії.

Однак Німеччина, деякі інші держави-члени і глава блоку із зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель виступили проти такого кроку, стверджуючи, що він може порушити правила ЄС і відрізати шляхи відходу для російських дисидентів.

"Я не думаю, що припинення відносин з цивільним населенням Росії допоможе, І я не думаю, що ця ідея матиме необхідну одностайність", - сказав Боррель.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Естонія, Латвія, Литва, Польща і Фінляндія, які мають спільний кордон з Росією, можуть діяти самостійно, щоб заблокувати туристів, якщо ЄС не погодиться на загальносоюзну заборону.

За словами Ландсбергіса, росіяни в основному в'їжджають в ЄС через сухопутні кордони п'яти країн, оскільки прямі рейси між Росією і блоком були припинені після вторгнення Москви в Україну.

В середині серпня Естонія закрила свій кордон для більш ніж 50 тисяч росіян з раніше виданими візами, ставши першою країною в ЄС, яка зробила це.

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