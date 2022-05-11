Беларусь возглавила Форум ОБСЕ. Участие в нем приняли почти все страны ЕС, - журналист

Страны Европейского союза, кроме Эстонии, приняли участие во встрече на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Сегодня форум находится под председательством Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт журналиста Рикарда Йозвяка.

"4 месяца Беларусь будет председательствовать на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, несмотря на то, что в Украине ее называют "соагрессором". Все страны ЕС, кроме Эстонии, сегодня приняли участие во встрече на этом форуме под председательством Минска онлайн или лично, несмотря на то, что Украина просила их не делать этого", - пишет журналист.

Что такое Форум ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности

Форум работает над повышением безопасности, а также стабильности в военной сфере Европы.

Его задачей является содействие соблюдению мер по укреплению доверия и безопасности с целью регулирования обмена между странами военной информацией и проведения взаимных проверок.

Форум также разрабатывает нормы по борьбе с распространением незаконного вооружения и оружия массового уничтожения.

Сегодня Беларусь является председательствующей в Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Ее председательство продлится до августа текущего года.