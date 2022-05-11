ru ua
Ср, 11 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Беларусь возглавила Форум ОБСЕ. Участие в нем приняли почти все страны ЕС, - журналист

Новина українською →
Среда 11 мая 2022 15:34
Беларусь возглавила Форум ОБСЕ. Участие в нем приняли почти все страны ЕС, - журналист Фото: страны ЕС, кроме Эстонии, приняли участие в форуме ОБСЕ во время председательства Беларуси (flickr.com/rossamagnolia)
Автор: Сергей Пышкин

Страны Европейского союза, кроме Эстонии, приняли участие во встрече на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Сегодня форум находится под председательством Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт журналиста Рикарда Йозвяка.

"4 месяца Беларусь будет председательствовать на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, несмотря на то, что в Украине ее называют "соагрессором". Все страны ЕС, кроме Эстонии, сегодня приняли участие во встрече на этом форуме под председательством Минска онлайн или лично, несмотря на то, что Украина просила их не делать этого", - пишет журналист.

Что такое Форум ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности

Форум работает над повышением безопасности, а также стабильности в военной сфере Европы.

Его задачей является содействие соблюдению мер по укреплению доверия и безопасности с целью регулирования обмена между странами военной информацией и проведения взаимных проверок.

Форум также разрабатывает нормы по борьбе с распространением незаконного вооружения и оружия массового уничтожения.

Сегодня Беларусь является председательствующей в Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Ее председательство продлится до августа текущего года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОБСЕ Украина Беларусь
NEWS
"Хорошая мина при плохой игре": ОП против альтернативы членства Украины в ЕС
"Хорошая мина при плохой игре": ОП против альтернативы членства Украины в ЕС
DAILY
Транзит под угрозой. Россия готовит газовую войну против Украины и Европы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Транзит под угрозой. Россия готовит газовую войну против Украины и Европы