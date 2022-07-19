ЕС может ввести санкции против любимых байкеров Путина, - EUobserver

Европейский союз может ввести санкции против представителей российского байкерского клуба "Ночные волки". Его лидера называют другом президента Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EUobserver .

Сообщается, что Евросоюз обсуждает седьмой пакет санкций, в котором, в частности, рассматривается возможность внесения лидера "Ночных волков" Александра Залдостанова и его троих сообщников в черный список. Также под санкции может попасть и сам байкерский клуб.

Залдостанов активно поддерживает российскую государственную пропаганду, отрицает право Украины на государственность и призывает к "денацификации".

В списке есть и глава европейского отделения "волков" словак Йозеф Хамбалек. Предполагается, что Словакия заморозит его активы, ему также запретят поездки в другие страны ЕС.

В общей сложности новый черный список будет включать 47 человек. Большинство из них российские военачальники, политики или украинские коллаборанты на оккупированных территориях.

В частности, санкции будут введены против мэра Москвы Сергея Собянина, актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова.