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ЕС может ввести санкции против любимых байкеров Путина, - EUobserver

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Брюссель, Вторник 19 июля 2022 18:10
ЕС может ввести санкции против любимых байкеров Путина, - EUobserver Фото: лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов и Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Европейский союз может ввести санкции против представителей российского байкерского клуба "Ночные волки". Его лидера называют другом президента Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EUobserver.

Сообщается, что Евросоюз обсуждает седьмой пакет санкций, в котором, в частности, рассматривается возможность внесения лидера "Ночных волков" Александра Залдостанова и его троих сообщников в черный список. Также под санкции может попасть и сам байкерский клуб.

Залдостанов активно поддерживает российскую государственную пропаганду, отрицает право Украины на государственность и призывает к "денацификации".

В списке есть и глава европейского отделения "волков" словак Йозеф Хамбалек. Предполагается, что Словакия заморозит его активы, ему также запретят поездки в другие страны ЕС.

В общей сложности новый черный список будет включать 47 человек. Большинство из них российские военачальники, политики или украинские коллаборанты на оккупированных территориях.

В частности, санкции будут введены против мэра Москвы Сергея Собянина, актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова.

Напомним, ранее стало известно, что Евросоюз может ввести дополнительные санкции против российского "Сбербанка".

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