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Країн ЄС розглядають подальші санкції проти Росії, - журналіст

Новини » Політика    27.11.2018 - 15:15
Країн ЄС розглядають подальші санкції проти Росії, - журналіст
Ілюстративне фото (European Union 2015 - European Parliament)

У ЄС готують заяву щодо ситуації в Керченській протоці

У Європейському союзі (ЄС) готують спільну заяву щодо атаки Російської Федерації на українські кораблі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка.

"28 країн ЄС працюють над спільною заявою по Азовському морю і Керченській протоці. 6-7 країн ЄС розглядають подальші санкції щодо Росії, але якщо це станеться, це, ймовірно, буде довгий процес (як завжди)", - написав він.

Країн ЄС розглядають подальші санкції проти Росії, - журналістДодамо, сенатор США Боб Менендес закликав президента Дональда Трампа надати додаткову військову допомогу Україні після нападу Росії на українські кораблі. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Міжнародному валютному фонді(МВФ) уважно спостерігають за ситуацією в Україні та сподіваються не невідкладну деескалацію.

Як писало РБК-Україна, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що запровадження воєнного стану не заважатиме Україні співпрацювати з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

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