Страны ЕС расширят военное сотрудничество

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Министр обороны ФРГ заявила, что это шаг в направлении "европейской армии"

В Брюсселе, 19 ноября 2018, страны Евросоюза договорились о расширении постоянного сотрудничества в оборонной сфере. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

На встрече главы МИД и министр обороны ЕС одобрили осуществление 17 проектов, которые предусмотрены в рамках "постоянного сотрудничества" PESCO. Среди всего они касаются разработки новых систем вооружения и создания учебного заведения для повышения квалификации спецслужб.

Также сообщается, что в рамках проекта PESCO Германия будет поддерживать проекты разработки беспилотных летательных аппаратов и боевых вертолетов Tiger Mark III.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что это шаг в "направлении европейской армии".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что США и Украина будут развивать сотрудничество в безопасности и обороне. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинская сторона высоко ценит поддержку США в укреплении оборонных возможностей путем обучения военных и предоставлением военного оборудования.