Країни ЄС розширять військову співпрацю

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Міністр оборони ФРН заявила, що це крок в напрямку "європейської армії"

В Брюсселі, 19 листопада 2018, країни Євросоюзу домовилися про розширення постійного співробітництва в оборонній сфері. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

На зустрічі глави МЗС і міністр оборони ЄС схвалили здійснення 17 проектів, які передбачені в рамках "постійної співпраці" PESCO. Серед усього вони стосуються розробки нових систем озброєння і створення навчального закладу для підвищення кваліфікації спецслужб.

Також повідомляється, що в рамках проекту PESCO Німеччина підтримуватиме проекти розробки безпілотних літальних апаратів і бойових вертольотів Tiger Mark III.

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйєн заявила, що це крок у напрямок "європейської армії".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що США та Україна будуть розвивати співробітництво в безпеці і обороні. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що українська сторона високо цінує підтримку США у зміцненні оборонних можливостей шляхом навчання військових і наданням військового обладнання.