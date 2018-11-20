Країни ЄС розширять військову співпрацю

Міністр оборони ФРН заявила, що це крок в напрямку "європейської армії"
В Брюсселі, 19 листопада 2018, країни Євросоюзу домовилися про розширення постійного співробітництва в оборонній сфері. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
На зустрічі глави МЗС і міністр оборони ЄС схвалили здійснення 17 проектів, які передбачені в рамках "постійної співпраці" PESCO. Серед усього вони стосуються розробки нових систем озброєння і створення навчального закладу для підвищення кваліфікації спецслужб.
Також повідомляється, що в рамках проекту PESCO Німеччина підтримуватиме проекти розробки безпілотних літальних апаратів і бойових вертольотів Tiger Mark III.
Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйєн заявила, що це крок у напрямок "європейської армії".
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що США та Україна будуть розвивати співробітництво в безпеці і обороні. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що українська сторона високо цінує підтримку США у зміцненні оборонних можливостей шляхом навчання військових і наданням військового обладнання.