США и Украина будут развивать сотрудничество в безопасности и обороне, - Климкин

Фото: встреча Климкина и Помпео (twitter.com/SecPompeo)

Климкин заявил, что Украина высоко ценит поддержку США в оборонных возможностях страны

Министр иностранных дел Украина Павел Климкин, после встречи с госсекретарем США Майком Помпео, заявил, что Украина будет укреплять военное сотрудничество в Соединенными Штатами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

Во время пресс-конференции Климкин заявил, что украинская сторона высоко ценит поддержку США в укреплении оборонных возможностей путем обучения военных и предоставлением военного обородования.

"Мы будем продолжать развивать наше сотрудничество в области безопасности и обороны", - сообщил глава МИД Украины.

Также Климкин поблагодарил США за поддержку продвижения Украины к членству в НАТО и создания автокефалии Украинской Церкви.

" Мы благодарны США за поддержку неуклонного продвижения Украины к возможному членству в НАТО и Европейском союзе, и мы высоко ценим поддержку и понимание США, что сегодня Украина защищает не только территориальную, но и духовную независимость. Так что еще раз спасибо за поддержку нашей духовной независимости и созданию автокефалии Украинской Церкви", - заявил Климкин.

Напомним, Майк Помпео заявил, что США будут работать с Украиной, чтобы остановить проект "Северный поток-2". Помпео считает, что "Северный поток-2" подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины, а также может усугубить суверенитет европейских стран.