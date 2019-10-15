Страны ЕС приостанавливают экспорт оружия в Турцию

Страны Европейского союза приостанавливают экспорт оружия в Турцию из-за военной операции в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общее заявление министров финансов государств-членов ЕС по итогам встречи в Люксембурге

Отмечается, что до конца недели соберется рабочая группа для координации и пересмотра позиций стран-членов по этому вопросу.

"Страны-члены принимают обязательства принять решительную позицию на уровне государств в отношении стратегии по экспорту оружия в Турции", - говорится в заявлении.

Кроме этого, страны ЕС также договорились согласовать перечень санкций против Турции из-за буровых работ у побережья Кипра.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Раабе заявил, что Великобритания планирует приостановить выдачу новых лицензий на экспорт оружия в Турции из-за проведения военной операции турецкой стороной в Сирии.

РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп ввел экономические санкции против Турции из-за военной операцию в Сирии.

Напомним, ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция не намерена прекращать проведение военной операции в Сирии до тех пор, пока военные республики не достигнут поставленных задач.