ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Країни ЄС призупиняють експорт зброї в Туреччину

Новини » Політика    15.10.2019 - 22:59
Країни ЄС призупиняють експорт зброї в Туреччину
Ілюстративне фото (twitter.com/EU_Commission)

Робоча група для врегулювання цього питання збереться до кінця тижня

Країни Європейського союзу призупиняють експорт зброї до Туреччини через військову операцію в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву міністрів фінансів держав-членів ЄС за підсумками зустрічі в Люксембурзі

Заначається, що до кінця тижня збереться робоча група для координації та перегляду позицій країн-членів з цього питання.

"Країни-члени беруть зобов'язання прийняти рішучу позицію на рівні держав стосовно стратегії з експорту зброї до Туреччини", - говориться в заяві.

Крім цього, країни ЄС також домовились узгодити перелік санкцій проти Туреччини через бурові роботи поблизу узбережжя Кіпру.

Раніше міністр закордонних справ Великобританії Домінік Раабе заявив, що Великобританія планує призупинити видачу нових ліцензій на експорт зброї до Туреччини через проведення військової операції турецькою стороною в Сирії.

РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп ввів економічні санкції проти Туреччини через військову операцію в Сирії.

Нагадаємо, раніше представник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що Туреччина не має наміру припиняти проведення військової операції в Сирії до тих пір, поки військові республіки не досягнуть поставлених завдань.

Віце-президент США вирушить до Туреччини, щоб обговорити військову операцію в Сирії Угорщина підтримала воєнну операцію Туреччини в Сирії
Новини України ТурцияЕвросоюз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся