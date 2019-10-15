Країни ЄС призупиняють експорт зброї в Туреччину

Ілюстративне фото (twitter.com/EU_Commission)

Робоча група для врегулювання цього питання збереться до кінця тижня

Країни Європейського союзу призупиняють експорт зброї до Туреччини через військову операцію в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву міністрів фінансів держав-членів ЄС за підсумками зустрічі в Люксембурзі

Заначається, що до кінця тижня збереться робоча група для координації та перегляду позицій країн-членів з цього питання.

"Країни-члени беруть зобов'язання прийняти рішучу позицію на рівні держав стосовно стратегії з експорту зброї до Туреччини", - говориться в заяві.

Крім цього, країни ЄС також домовились узгодити перелік санкцій проти Туреччини через бурові роботи поблизу узбережжя Кіпру.

Раніше міністр закордонних справ Великобританії Домінік Раабе заявив, що Великобританія планує призупинити видачу нових ліцензій на експорт зброї до Туреччини через проведення військової операції турецькою стороною в Сирії.

РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп ввів економічні санкції проти Туреччини через військову операцію в Сирії.

Нагадаємо, раніше представник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що Туреччина не має наміру припиняти проведення військової операції в Сирії до тих пір, поки військові республіки не досягнуть поставлених завдань.