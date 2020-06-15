Страны ЕС постепенно открывают границы для внутренних туристов

Сегодня, 15 июня, европейские страны постепенно начали открывали границы для туристов из Европейского союза. Однако они не смогут беспрепятственно путешествовать, как это было раньше.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, ряд европейских стран начали ослаблять некоторые пограничные меры контроля для туристов из ЕС и Шенгенской зоны после почти трех месяцев ограничений. Однако в некоторых странах право на въезд будет зависеть от того, где живет путешественник и куда направляется.

Таким образом, путешественникам больше не придется сообщать цель въезда в Германию, а Франция не обязывает их находиться на карантине по приезду. Однако для тех, кто прибывает из Испании и Великобритании будут действовать различные протоколы, потому что у этих стран разные графики снятия ограничений.

Кроме того, Финляндия открыла границы с Норвегией, Данией, Исландией, Эстонией, Латвией и Литвой, где эпидемиологическая ситуация является похожей. А Нидерланды отменяют ограничения на туристические поездки в 16 стран ЕС. Дания также отменяет ограничения для Германии и Норвегии и Исландии.

В Греции будут обязывать проходить карантин по прибытию из восьми европейских стран. В Испании же границы будут закрыты до 21 июня, но исключением являются некоторые испанские острова.

Напомним, Европейская комиссия призвала все страны - члены Европейского союза открыть внутренние границы до 15 июня.

Кроме того, с сегодняшнего дня Украина запускает международное авиасообщение.