Еврокомиссия призывает страны ЕС открыть внутренние границы к 15 июня

Фото: ЕК призывает открыть внутренние границы ЕС (pixabay)

Комиссия рекомендовала снять ограничения на поездки иностранным студентам

Европейская комиссия призывает все страны - члены Европейского союза открыть внутренние границы к 15 июня. Кроме того, ЕК рекомендует снять ограничения на поездки для международных студентов.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

Отмечается, что некоторые страны уже сняли ограничения в рамках ЕС, а другие планируют сделать это с 15 июня.

"Еврокомиссия настоятельно призывает остальные страны-члены завершить процесс снятия ограничений на свободное передвижение и отмены внутреннего пограничного контроля в рамках ЕС к 15 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Комиссии призвали составить список стран, которые откроют границы ЕС с 1 июля.

"Действия на внешних границах ЕС должны быть скоординированными и единообразными, чтобы быть эффективными… Страны-члены должны согласовать общий список стран, не входящих в ЕС, для которых ограничения на поездки могут быть сняты с 1 июля", - говорится в нем.

В Брюсселе также предложили с 1 июля открыть границы ЕС для Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Черногории и Сербии.

Также Еврокомиссия посоветовала странам - членам ЕС продлить временное закрытие внешних границ до 30 июня.

"Сегодня Еврокомиссия рекомендует продлить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС до 30 июня 2020 года", - говорится в сообщении

Также ЕК призывает начать поэтапное открытие внешних границ для граждан третьих государств с 1 июля.

"После отмены всех внутренних пограничных проверок внутри Евросоюза мы предлагаем четкий и гибкий подход к снятию ограничений на въезд в ЕС начиная с 1 июля. Международные путешествия являются ключевыми для туризма и бизнеса, а также для воссоединения семьи и друзей", - сказала она.

Напомним, некоторые европейские страны уже анонсировали прием иностранных туристов.

Кроме того, Украину пока не внесли в списки стран, гражданам которых разрешено путешествовать в Европу.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина