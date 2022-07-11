Не всі країни ЄС готові виділити допомогу Україні на 9 млрд євро, - Марченко

Серед країн ЄС немає єдиної думки щодо надання Україні пакету допомоги на 9 млрд євро. Не всі країни Союзу готові підтримувати Київ такою сумою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра фінансів Сергія Марченка в інтерв'ю Corriere della Sera .

Міністр зазначив, що Україна отримує зброю і військову допомогу, але цього недостатньо, щоб перемогти або відвоювати окуповані території. Це явна ознака того, що Європейський союз і світ втомилися від війни в Україні.

"Деякі уряди не готові підтримувати Україну такою сумою. У перші місяці війни Європа була єдиною. Зараз ми бачимо різні думки про те, як підтримати Україну", - додав він.

Таким чином, Марченко фактично підтвердить інформацію італійських ЗМІ про те, що Німеччина блокує цей пакет допомоги.