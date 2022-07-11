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Не всі країни ЄС готові виділити допомогу Україні на 9 млрд євро, - Марченко

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Київ, Понеділок 11 липня 2022 12:43
Не всі країни ЄС готові виділити допомогу Україні на 9 млрд євро, - Марченко Фото: Марченко заявив, що не всі країни ЄС готові виділити допомогу Україні на 9 млрд євро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Серед країн ЄС немає єдиної думки щодо надання Україні пакету допомоги на 9 млрд євро. Не всі країни Союзу готові підтримувати Київ такою сумою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра фінансів Сергія Марченка в інтерв'ю Corriere della Sera.

Міністр зазначив, що Україна отримує зброю і військову допомогу, але цього недостатньо, щоб перемогти або відвоювати окуповані території. Це явна ознака того, що Європейський союз і світ втомилися від війни в Україні.

"Деякі уряди не готові підтримувати Україну такою сумою. У перші місяці війни Європа була єдиною. Зараз ми бачимо різні думки про те, як підтримати Україну", - додав він.

Таким чином, Марченко фактично підтвердить інформацію італійських ЗМІ про те, що Німеччина блокує цей пакет допомоги.

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала пакет допомоги Україні в розмірі 9 млрд євро ще навесні, потім його схвалили лідери країн - членів ЄС.

Однак, за інформацією західних ЗМІ, у Німеччині блокують виділення цієї допомоги Україні. ФРН схвалила лише перший транш у розмірі 1 млрд, кошти від якого повинні бути виплачені Україні до кінця липня.

У той же час в Мінфіні України заявляють про необхідність надання допомоги в 5 млрд доларів на місяць.

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