Страны ЕС договорились о переходе на климатическую нейтральность

Лидеры стран Европейского Союза (ЕС) поддержали "Зеленую сделку" - предложенный Еврокомиссией план превращения Европы в первый климатически-нейтральный континент до 2050 года. Об этом на пресс-конференции сообщили президент Европейского Совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РБК-Украина.

По словам Мишеля, страны ЕС учли позицию Польши, которая требует больше времени, чтобы адаптироваться к "Зеленой сделке", исходя из существенной энергетической зависимости от угля.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила высокий интерес и поддержку "Зеленой сделки" европейскими лидерами. По ее словам, у ЕС есть решимость преодолеть климатические изменения и превратить эту работу в новые возможности.

"Сейчас ЕС находится в этом на передовом фронте, и мы хотим оставить за собой позицию лидера в этом вопросе", - отметила президент ЕК.

По словам Ляйен, в марте Еврокомиссия предложит новый климатический закон в развитие представленной ранее "зеленой" дорожной карты.

Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн предложила программу Европейского Союза по защите климата, целью которой станет достижение к 2050 году полной климатической нейтральности в странах ЕС. По ее словам, в ближайшие годы будет выделено в общей сложности 100 миллиардов евро, а к 2030 году - один триллион евро.

Как сообщало РБК-Украина, 9 октября, правительство Германии приняло так называемый климатический пакет - программу мероприятий для достижения к 2030 году целей в области защиты климата.