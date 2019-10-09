Правительство Германии утвердило программу по защите климата

Иллюстративное фото (facebook.com/cducsubundestagsfraktion)

Теперь "климатический пакет" должен утвердить Бундестаг

В среду, 9 октября, правительство Германии приняло так называемый климатический пакет - программу мероприятий для достижения к 2030 году целей в области защиты климата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам министра охраны окружающей среды Германии Свеньи Шульце, от ныне каждое из ведомств будет иметь свои цели, достижение которых будет планироваться заранее и контролироваться.

"Будет известно, как мы будем двигаться вперед в последующие годы, но никто не будет перегружен", - отметила она.

Теперь "климатический пакет" должен утвердить Бундестаг.

Предложенные в "климатическом пакете" меры, в первую очередь, касаются сфер энергетики, транспорта, строительства и санации зданий, а также сельского хозяйства.

В общем Германия планирует к 2030 году уменьшить выбросы парниковых газов на 55% по сравнению с 1990 годом. К середине века Германия планирует стать "климатически нейтральной", полностью остановив выбросы вредных для климата парниковых газов.

Принятие "климатического пакета" до последнего сопровождалось многочисленными спорами среди чиновников и критикой со стороны экологических активистов. Еще в сентябре во время согласования "климатического пакета" правительство решило направить на мероприятия по защите климата 54 млрд евро.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Германия планировала в ходе проведения генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке присоединиться к альянсу Powering Past Coal Alliance, участники которого обязываются прекратить использование энергии из угля.