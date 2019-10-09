ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Правительство Германии утвердило программу по защите климата

Новости » Политика    09.10.2019 - 16:01
Правительство Германии утвердило программу по защите климата
Иллюстративное фото (facebook.com/cducsubundestagsfraktion)

Теперь "климатический пакет" должен утвердить Бундестаг

В среду, 9 октября, правительство Германии приняло так называемый климатический пакет - программу мероприятий для достижения к 2030 году целей в области защиты климата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам министра охраны окружающей среды Германии Свеньи Шульце, от ныне каждое из ведомств будет иметь свои цели, достижение которых будет планироваться заранее и контролироваться.

"Будет известно, как мы будем двигаться вперед в последующие годы, но никто не будет перегружен", - отметила она.

Теперь "климатический пакет" должен утвердить Бундестаг.

Предложенные в "климатическом пакете" меры, в первую очередь, касаются сфер энергетики, транспорта, строительства и санации зданий, а также сельского хозяйства.

В общем Германия планирует к 2030 году уменьшить выбросы парниковых газов на 55% по сравнению с 1990 годом. К середине века Германия планирует стать "климатически нейтральной", полностью остановив выбросы вредных для климата парниковых газов.

Принятие "климатического пакета" до последнего сопровождалось многочисленными спорами среди чиновников и критикой со стороны экологических активистов. Еще в сентябре во время согласования "климатического пакета" правительство решило направить на мероприятия по защите климата 54 млрд евро.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Германия планировала в ходе проведения генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке присоединиться к альянсу Powering Past Coal Alliance, участники которого обязываются прекратить использование энергии из угля.

Полиция Германии задержала одного из стрелявших возле синагоги Германия присоединится к альянсу за прекращение использования угля
Новости Украины Германияклимат
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь