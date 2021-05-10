Страны "Бухарестской девятки" осудили агрессию РФ против Украины

Страны-участницы "Бухарестской девятки" (B9) осудили недавнюю эскалацию ситуации в Черном море, а также стягивание войск к украинским границам со стороны Российской Федерации. В НАТО отмечают, что сталкиваются с явными угрозами и вызовами по всем стратегическим направлениям.

Об этом говорится в резолюции по итогам саммита "Бухарестской девятки", передает Euractiv .

"Агрессивные действия России и увеличение военного присутствия в непосредственной близости от НАТО, включая недавнюю эскалацию в Черном море, возле границ с Украиной и незаконно аннексированном Крыму, а также ее агрессивные гибридные действия продолжают угрожать евроатлантической безопасности и бросать вызов правилам, основанным на международном порядке", - говорится в резолюции.

Также B9 осудили "акты саботажа со стороны России" на территории НАТО, о чем "свидетельствуют взрывы 2014 года на складе боеприпасов в Чехии".