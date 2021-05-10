Країни "Бухарестської дев'ятки" засудили агресію РФ проти України

Країни-учасниці "Бухарестської дев'ятки "(B9) засудили недавню ескалацію ситуації в Чорному морі, а також стягування військ до українських кордонів з боку Російської Федерації. У НАТО відзначають, що стикаються з явними загрозами і викликами по всіх стратегічних напрямках.

Про це йдеться в резолюції за підсумками саміту " Бухарестської дев'ятки", передає Euractiv .

"Агресивні дії Росії і збільшення військової присутності в безпосередній близькості від НАТО, включаючи недавню ескалацію в Чорному морі, біля кордонів з Україною і незаконно анексованому Криму, а також її агресивні гібридні дії продовжують загрожувати євроатлантичній безпеці і кидати виклик правилам, заснованим на міжнародному порядку", - йдеться в резолюції.

Також B9 засудили " акти саботажу з боку Росії "на території НАТО, про що"свідчать вибухи 2014 року на складі боєприпасів в Чехії".