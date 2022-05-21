Країни Балтії завтра припинять імпортувати російські енергоресурси
Литва, Латвія та Естонія припинять купувати російську елетктроенергію, газ та нафту вже завтра, 22 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".
"Європейська енергетична біржа Nord Pool зупиняє торги російськими енергоносіями. Це означає, що з неділі (22 травня) країни Балтії не отримуватимуть електроенергію, нафту або природний газ з Росії", - сказано у повідомленні держпідприємства.
Також в Енергоатомі додали, що міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвис наголосив, що "це не тільки надзвичайно важлива віха для Литви на шляху до енергетичної незалежності, але також демонстрація нашої солідарності з Україною".
Нагадаємо, 1 травня запрацював новий газопровід між Литвою та Польщею. Він має забезпечити енергонезалежність країн Балтійського регіону.
Також ми писали, що країни Балтії та Польща вимагають значного розширення військової присутності НАТО на своїй території.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.