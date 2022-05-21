Країни Балтії завтра припинять імпортувати російські енергоресурси

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

"Європейська енергетична біржа Nord Pool зупиняє торги російськими енергоносіями. Це означає, що з неділі (22 травня) країни Балтії не отримуватимуть електроенергію, нафту або природний газ з Росії", - сказано у повідомленні держпідприємства.

Також в Енергоатомі додали, що міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвис наголосив, що "це не тільки надзвичайно важлива віха для Литви на шляху до енергетичної незалежності, але також демонстрація нашої солідарності з Україною".