Страны Балтии высылают российских дипломатов в знак солидарности с Чехией

В частности, Латвия высылает из страны одного российского дипломата.

"В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и в связи с нарушениями Венской конвенции Латвия приняла решение выслать российского дипломата. Латвия не потерпит подрывной деятельности на своей территории или на территории своих партнеров и союзников", - написал глава МИД Латвии.

В то же время, в Министерство иностранных дел Литвы вызвали представителя российского посольства в Вильнюсе, где ему вручили ноту, объявляющую двух дипломатов РФ персонами нон грата.

Отмечается, что два сотрудника посольства РФ в Литве объявлены нежелательными лицами в стране за деятельность, несовместимую со статусом дипломата. Они должны в течение семи дней покинуть Литву.

"Литва приняла это решение после беспрецедентных событий в Чешской Республике, в знак солидарности с нашим союзником, который пострадал от беспрецедентно опасного нападения, и в знак полной поддержки действий Чешской Республики в ответ на бомбардировки 2014 года и неадекватных ответных шагов России", - говорится в сообщении.

Кроме того, Министерство иностранных дел Эстонии сообщило о высылке одного сотрудника посольства России в Таллине.

"В знак солидарности Эстония высылает российского дипломата, действия которого не соответствуют дипломатической деятельности, согласованной в Венской конвенции", - говорится в сообщении.

Также послу России в Эстонии Александру Петрову выразили протест против полученной из Чехии информации о том, что российская военная разведка устроила взрыв во Врбетице в 2014 году.

"Россия грубо нарушила международное право на территории одного из государств - членов Европейского союза и НАТО, что подрывает суверенитет Чехии и приводит к гибели двух человек. Такое поведение подрывает европейскую безопасность и стабильность и является неприемлемым", - говорится в сообщении.