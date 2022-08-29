Страны Балтии внесли предложения по восьмому пакету санкций против России

По его словам, речь идет об энергетике, торговле, дальнейших ограничениях на систему Swift и включении еще большего числа людей и учреждений в санкционный список.

"Санкции пока работают, но их недостаточно. Нам нужно еще больше поднять цену для России до наступления зимы, чтобы эта война скорее закончилась. Нам также необходимо поставить больше оружия на Украину. Эстония предоставляет Украине наибольший объем помощи оружием на душу населения. Конечно, мы будем рады, если другие страны последуют этому примеру", - заявил министр.

Он также призвал Евросоюз ввести визовые ограничения для россиян.

"Мы против геноцида. Но именно это россияне сейчас совершают в Украине. Тот факт, что для граждан государства-агрессора нет ограничений на въезд, что они могут продолжать ездить к нам в отпуск, заниматься шопингом или обходить санкции, - морально неприемлем", - заявил Рейнсалу.

При этом министр сослался на соображения безопасности, заявив об угрозе шпионажа.

"В Европе идет война, и мы часто не знаем, кто к нам приезжает

Напомним, ранее сообщалось, что на следующей неделе министры иностранных дел стран Евросоюза поддержат приостановку упрощенного визового режима с Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.