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Країни Балтії внесли пропозиції щодо восьмого пакету санкцій проти Росії

Фото: міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Країни Балтії внесли конкретні пропозиції до Європейської комісії щодо восьмого пакета санкцій проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню Die Welt.

За його словами, мова йде про енергетику, торгівлю, подальші обмеження на систему Swift і включення ще більшого числа людей і установ до списку санкцій.

"Санкції поки працюють, але їх недостатньо. Нам потрібно ще більше підняти ціну для Росії до настання зими, щоб ця війна швидше закінчилася. Нам також необхідно поставити більше зброї на Україну. Естонія надає Україні найбільший обсяг допомоги зброєю на душу населення. Звичайно, ми будемо раді, якщо інші країни наслідуватимуть цей приклад", - заявив міністр.

Він також закликав Євросоюз ввести візові обмеження для росіян.

"Ми проти геноциду. Але саме це росіяни зараз здійснюють в Україні. Той факт, що для громадян держави-агресора немає обмежень на в'їзд, що вони можуть продовжувати їздити до нас у відпустку, займатися шопінгом або обходити санкції, - морально неприйнятний", - заявив Рейнсалу.

При цьому міністр послався на міркування безпеки, заявивши про загрозу шпигунства.

"У Європі йде війна, і ми часто не знаємо, хто до нас приїжджає

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наступного тижня міністри закордонних справ країн Євросоюзу підтримають призупинення спрощеного візового режиму з Росією.

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