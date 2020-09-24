ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Страны Балтии расширят санкционный список по Беларуси

Четверг 24 сентября 2020 18:54
Страны Балтии расширят санкционный список по Беларуси
Фото: Эдгар Ринкевич (flickr.com/saeima)
Автор: Андрей Козловский

Глава Министерства иностранных дел Литвы Эдгар Ринкевич заявил, что в ближайшее время страны Балтии введут санкции против белорусских чиновников. В "черный список" уже попали около 100 человек.

Об этом сообщает Delfi.

По словам Ринкевича, речь идет о расширении санкций и "данный список не будет окончательным". Также он добавил, что Латвия, Литва и Эстония приняли решение самим расширять санкционный список, не дожидаясь аналогичного решения от Евросоюза.

Ранее в этот список попали 30 граждан Беларуси, среди которых и белорусский президент Александр Лукашенко. По мнению трех стран, именно эти люди ответственны за фальсификацию результатов выборов президента Беларуси и за жестокое подавление протестов. Въезд им закрыт на неопределенное время.

Напомним, министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не смогли согласовать список лиц в Беларуси, в отношении которых введут персональные санкции.

Также президент Гитанас Науседа заявил, что Литва готовит санкции против судей Конституционного суда Беларуси.

Добавим, что МИД Британии подготовит санкции из-за нарушения прав человека в Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Беларусь
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь