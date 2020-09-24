Страны Балтии расширят санкционный список по Беларуси

Фото: Эдгар Ринкевич (flickr.com/saeima)

Глава Министерства иностранных дел Литвы Эдгар Ринкевич заявил, что в ближайшее время страны Балтии введут санкции против белорусских чиновников. В "черный список" уже попали около 100 человек.

Об этом сообщает Delfi.

По словам Ринкевича, речь идет о расширении санкций и "данный список не будет окончательным". Также он добавил, что Латвия, Литва и Эстония приняли решение самим расширять санкционный список, не дожидаясь аналогичного решения от Евросоюза.

Ранее в этот список попали 30 граждан Беларуси, среди которых и белорусский президент Александр Лукашенко. По мнению трех стран, именно эти люди ответственны за фальсификацию результатов выборов президента Беларуси и за жестокое подавление протестов. Въезд им закрыт на неопределенное время.

Напомним, министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не смогли согласовать список лиц в Беларуси, в отношении которых введут персональные санкции.

Также президент Гитанас Науседа заявил, что Литва готовит санкции против судей Конституционного суда Беларуси.

Добавим, что МИД Британии подготовит санкции из-за нарушения прав человека в Беларуси.