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Країни Балтії розширять санкційний список по Білорусі

Четвер 24 вересня 2020 18:54
Країни Балтії розширять санкційний список по Білорусі
Фото: Эдгар Ринкевич (flickr.com/saeima)
Автор: Андрій Козловський

Глава Міністерства закордонних справ Литви Едгар Ринкевич заявив, що найближчим часом країни Балтії введуть санкції проти білоруських чиновників. У "чорний список" вже потрапили близько 100 осіб.

Про це повідомляє Delfi.

За словами Ринкевича, йдеться про розширення санкцій і "даний список не буде остаточним". Також він додав, що Латвія, Литва та Естонія прийняли рішення самим розширювати санкційний список, не чекаючи, аналогічного рішення від Євросоюзу.

Раніше до цього списку потрапили 30 громадян Білорусі, серед яких і білоруський президент Олександр Лукашенко. На думку трьох країн, саме ці люди відповідальні за фальсифікацію результатів виборів президента Білорусі та за жорстоке придушення протестів. В'їзд їм закритий на невизначений час.

Нагадаємо, міністри закордонних справ 27 країн Євросоюзу не змогли узгодити список осіб в Білорусі, щодо яких введуть персональні санкції.

Також президент Гітанас Науседа заявив, що Литва готує санкції проти суддів Конституційного суду Білорусі.

Додамо, що МЗС Британії підготує санкції через порушення прав людини в Білорусі.

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