В страны Балтии прибыли первые партии вакцины AstraZeneca

Литва, Латвия и Эстония получили первые партии вакцины AstraZeneca от коронавируса. В ближайшие недели продолжатся поступления этого препарата.
Об этом сообщает Delfi.
Латвия и Эстония получили по 7200 доз вакцины, а Литва - 12 тысяч. Ожидается, что до конца феврал Латвия и Эстония получат всего по 40,5 тысяч доз препарата британо-шведской разработки. У Литвы общий контракт на 1,86 миллионов доз.
Все страны Евросоюза в феврале-марте получат урезанное количество доз от AstraZeneca из-за трудностей в производстве препарата. Уже сообщалось, что компания согласовала поставку в рамках первой партии 40 миллионов доз в страны ЕС до конца марта.
Напомним, сегодня вакцина AstraZeneca была доставлена в Афганистан. Ее доставили в страну из Индии в размере 500 тысяч доз.
Этот же препарат ожидают в Украине до конца февраля. Его также должны поставить из Индии, где вакцину от коронавируса AstraZeneca делают по лицензии Serum Institute.