В країни Балтії прибули перші партії вакцини AstraZeneca

Литва, Латвія та Естонія здобули перші партії вакцини AstraZeneca від коронавіруса. У найближчі тижні продовжаться надходження цього препарату.

Латвія і Естонія отримали по 7200 доз вакцини, а Литва - 12 тисяч. Очікується, що до кінця феврал Латвія і Естонія отримають лише по 40,5 тисяч доз препарату британо-шведської розробки. У Литви загальний контракт на 1,86 мільйонів доз.

Всі країни Євросоюзу в лютому-березні отримають урізане кількість доз від AstraZeneca через труднощі у виробництві препарату. Вже повідомлялося, що компанія погодила постачання в рамках першої партії 40 мільйонів доз в країни ЄС до кінця березня.