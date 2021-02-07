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В країни Балтії прибули перші партії вакцини AstraZeneca

Автор: Роман Тверденко

Литва, Латвія та Естонія здобули перші партії вакцини AstraZeneca від коронавіруса. У найближчі тижні продовжаться надходження цього препарату.

Про це повідомляє Delfi.

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Латвія і Естонія отримали по 7200 доз вакцини, а Литва - 12 тисяч. Очікується, що до кінця феврал Латвія і Естонія отримають лише по 40,5 тисяч доз препарату британо-шведської розробки. У Литви загальний контракт на 1,86 мільйонів доз.

Всі країни Євросоюзу в лютому-березні отримають урізане кількість доз від AstraZeneca через труднощі у виробництві препарату. Вже повідомлялося, що компанія погодила постачання в рамках першої партії 40 мільйонів доз в країни ЄС до кінця березня.

Нагадаємо, сьогодні вакцина AstraZeneca була доставлена в Афганістан. Її доставили в країну з Індії в розмірі 500 тисяч доз.

Цей же препарат очікують в Україні до кінця лютого. Його також повинні поставити з Індії, де вакцину від коронавіруса AstraZeneca роблять по ліцензії Serum Institute.

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