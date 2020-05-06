Страны Балтии открывают внутренние границы

Приехавших в страны Балтии будут обязаны в течение 14 дней соблюдать самоизоляцию
Власти Латвии, Литвы и Эстонии договорились с 15 мая открыть внутренние границы, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на своей странице в Twiiter.
Кариньш отметил, что приехавших в страны Балтии из других государств после открытия внутренних границ будут обязаны в течение 14 дней соблюдать самоизоляцию.
Ситуация с коронавирус в этих странах следующая:
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении ограничить французов в поездках за границу летом из-за риска новой вспышки вируса COVID-19.
Ранее также сообщалось, что правительство Чехии позволит осуществлять международные пассажирские перевозки автобусами и железнодорожным транспортом с 11 мая, которые были запрещены в рамках карантина из-за коронавируса.
В частности, правительство Чехии планирует открыть границы со Словакией, Австрией, Германией и Польшей в июле.