Страны Балтии открывают внутренние границы

Власти Латвии, Литвы и Эстонии договорились с 15 мая открыть внутренние границы, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на своей странице в Twiiter.

Кариньш отметил, что приехавших в страны Балтии из других государств после открытия внутренних границ будут обязаны в течение 14 дней соблюдать самоизоляцию.

Ситуация с коронавирус в этих странах следующая:

Латвия - всего 896 человек заразились, 348 выздоровели и 17 человек умерли.

Эстония - всего 1711 человек заразились, 261 выздоровел и 55 умерли.

Литва - всего 1423 человек заразились, 678 выздоровели и 46 человек умерли.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении ограничить французов в поездках за границу летом из-за риска новой вспышки вируса COVID-19.

Ранее также сообщалось, что правительство Чехии позволит осуществлять международные пассажирские перевозки автобусами и железнодорожным транспортом с 11 мая, которые были запрещены в рамках карантина из-за коронавируса.

В частности, правительство Чехии планирует открыть границы со Словакией, Австрией, Германией и Польшей в июле.