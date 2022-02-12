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Страны Балтии недовольны ответом Беларуси на запрос об учениях с РФ, - МИД Эстонии

Автор: Наталья Скороход

Страны Балтии отправили в Беларусь запрос о совместных учениях с Россией. Ответ Беларуси не устроил эти страны, сообщают в министерстве иностранных дел Эстонии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Страны Балтии требуют от Беларуси подробного обзора учений. Их интересует количество задействованных войск, танков, бронетехники, артиллерии и ракетных батарей, планируемое количество вылетов участвующих военных самолетов и другие подробности.

"Сегодня, во второй половине дня, 11 февраля, был получен их ответ. Ответ Беларуси на конкретные вопросы, поставленные тремя странами Балтии, остается недостаточным", - заявила официальный представитель МИД Эстонии Лииса Тоотс.

Она добавила, что страны будут и дальше координировать свои дальнейшие шаги.

"Мы будем координировать с другими странами Балтии следующие шаги, но на основе механизма снижения рисков Венского документа, Эстония, Латвия и Литва теперь имеют право созывать дополнительные консультации с Беларусью, в которых могут участвовать другие заинтересованные государства-участники ОБСЕ", - сказала она.

Напомним, что страны Балтии активировали механизм ОБСЕ по снижению военных конфликтов. Они отправили в Беларусь запрос об учениях с Россией.

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