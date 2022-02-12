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Країни Балтії незадоволені відповіддю Білорусі на запит про навчання з РФ, - МЗС Естонії

Автор: Наталья Скороход

Країни Балтії відправили до Білорусі запит про спільні навчання з Росією. Відповідь Білорусі не влаштувала ці країни, повідомляють у Міністерстві закордонних справ Естонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Країни Балтії вимагають від Білорусі докладного огляду навчань. Їх цікавить кількість задіяних військ, танків, бронетехніки, артилерії й ракетних батарей, плановане кількість вильотів військових літаків та інші подробиці.

"Сьогодні, у другій половині дня, 11 лютого, була отримана їхня відповідь. Відповідь Білорусі на конкретні питання, поставлені трьома країнами Балтії, залишається недостатньою", - заявила офіційний представник МЗС Естонії Ліїса Тоотс.

Вона додала, що країни будуть і далі координувати свої подальші кроки.

"Ми будемо координувати з іншими країнами Балтії наступні кроки, але на основі механізму зниження ризиків Віденського документа, Естонія, Латвія і Литва тепер мають право скликати додаткові консультації з Білоруссю, в яких можуть брати участь інші зацікавлені держави-учасники ОБСЄ", - сказала вона.

Нагадаємо, що країни Балтії активували механізм ОБСЄ щодо зниження військових конфліктів. Вони відправили в Білорусь запит про навчання з Росією.

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