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Странам Западных Балкан предстоит пройти долгий путь для вступления в ЕС, - Меркель

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Белград, Понедельник 13 сентября 2021 22:19
Странам Западных Балкан предстоит пройти долгий путь для вступления в ЕС, - Меркель Фото: канцлер Германии Ангела Меркель (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что странам Западных Балкан предстоит пройти долгий путь перед тем, как вступить в Евросоюз. Однако это цель как Берлина, так и всего ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы добились определенных результатов, несмотря на то, что Сербии и странам всего региона (Западных Балкан - ред.) еще предстоит пройти долгий путь для того, чтобы стать членами Евро союза", - сказала Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем.

Канцлер Германии уточнила, что присоединение стран Западных Балкан к Евросоюзу отвечает интересам как Берлина, так и Брюсселя. Меркель добавила, что рассматривает шесть государств региона в качестве будущих членов Евросоюза - Сербию, Албанию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину, Черногорию и Косово.

Напомним, ранее глава Европарламента Давид Сассоли призвал ускорить вступление в ЕС стран Западных Балкан.

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