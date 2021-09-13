Странам Западных Балкан предстоит пройти долгий путь для вступления в ЕС, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что странам Западных Балкан предстоит пройти долгий путь перед тем, как вступить в Евросоюз. Однако это цель как Берлина, так и всего ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы добились определенных результатов, несмотря на то, что Сербии и странам всего региона (Западных Балкан - ред.) еще предстоит пройти долгий путь для того, чтобы стать членами Евро союза", - сказала Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем.

Канцлер Германии уточнила, что присоединение стран Западных Балкан к Евросоюзу отвечает интересам как Берлина, так и Брюсселя. Меркель добавила, что рассматривает шесть государств региона в качестве будущих членов Евросоюза - Сербию, Албанию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину, Черногорию и Косово.