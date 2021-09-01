Глава Европарламента призвал придать новую энергию расширению ЕС в сторону Западных Балкан

Глава Европарламента Давид Сассоли призвал ускорить вступление в ЕС стран Западных Балкан. Он подчеркнул, что промедление в этом вопросе сыграет в пользу других стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента .

"Пришло время придать новую энергию процессу расширения (ЕС - ред.) в сторону Западных Балкан", - заявил Сассоли.

По его словам, любая задержка или нерешительность в вопросе принятия стран Западных Балкан в ЕС может сыграть в пользу других стран. "Наличие стабильного, мирного, демократического и процветающего континента принесет огромные выгоды всем европейским гражданам", - добавил он.

Сассоли отметил, что Евросоюз несет перед этими странами историческую ответственность. "От Тираны до Белграда, от Скопье до Сараево, от Приштины до Подгорицы страны Западных Балкан являются частью нашей истории. У нас общая европейская идентичность", - подчеркнул глава Европарламента.