ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Країнам Західних Балкан належить пройти довгий шлях для вступу в ЄС, - Меркель

Новость на русском →
Белград, Понеділок 13 вересня 2021 22:19
Країнам Західних Балкан належить пройти довгий шлях для вступу в ЄС, - Меркель Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що країнам Західних Балкан належить пройти довгий шлях перед тим, як вступити в Євросоюз. Однак це мета як Берліна, так і всього ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми домоглися певних результатів, незважаючи на те, що Сербії і країнам всього регіону (Західних Балкан - ред.) ще належить пройти довгий шлях для того, щоб стати членами Євро Союзу", - сказала Меркель на пресконференції за підсумками переговорів з президентом Сербії Александаром Вучичем.

Канцлер Німеччини уточнила, що приєднання країн Західних Балкан до Євросоюзу відповідає інтересам як Берліна, так і Брюсселя. Меркель додала, що розглядає шість держав регіону в якості майбутніх членів Євросоюзу - Сербію, Албанію, Північну Македонію, Боснію і Герцеговину, Чорногорію і Косово.

Нагадаємо, раніше глава Європарламенту Давид Сассолі закликав прискорити вступ до ЄС країн Західних Балкан.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Германия Сербия Балканы
NEWS
Київ найближчої години накриє гроза
Київ найближчої години накриє гроза
DAILY
Сезон карантинів. Коли в Україні посилять обмеження і що зміниться
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сезон карантинів. Коли в Україні посилять обмеження і що зміниться