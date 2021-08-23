Странам придется конкурировать за право транзита газа из России: Лавров сделал заявление

Россия не откажется от существующих договоренностей по транзиту газа после запуска "Северного потока-2". Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что странам-транзитерам придется конкурировать за право осуществлять транзит.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на его слова в интервью газете "Мадьяр Немзет ".

По его словам, с вводом "Северного потока-2" в эксплуатацию будет обеспечена дополнительная диверсификация маршрутов транзита "голубого топлива" без увеличения его объемов на данный момент.

Лавров считает, что устойчивые поставки газа европейским потребителям можно будет осуществлять кратчайшим путем, что приведет к снижению "экологического следа от его транспортировки".

"Кроме того, мы не отказываемся от соблюдения имеющихся договоренностей по поставкам российского газа в Европу - при этом странам-транзитерам в будущем придется конкурировать за право транзита, а не пытаться диктовать собственные условия", - заявил он.