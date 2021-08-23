Лавров считает, что из-за "Северного потока-2" зависимости Европы от российского газа не будет
Фото: Лавров считает, что из-за "Северного потока-2" зависимости Европы от российского газа не будет (Getty Images)
Зависимости Европы от российского газа из-за "Северного потока-2" не будет. Это заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.
Глава МИД РФ также заявил, что доверие России ко многим европейским партнерам в сфере энергетики серьезно подорвано. Лавров напомнил, что в мае 2019 года специально под проект газопровода "Северный поток-2" в ЕС были приняты поправки в газовую директиву Третьего энергопакета.
Напомним, что Украина рассчитывает на меры ЕС для противодействия запуска "Северного потока-2", о чем заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.