В странах Центральной Америки из-за урагана "Йота" погибли более 30 человек

Фото: ураган "Йота" (кадр из видео)

На страны Центральной Америки обрушился ураган "Йота" 5 категории, в результате чего погибли более тридцати человек. Ожидается, что число жертв вырастет, когда спасатели доберутся изолированных населенных пунктов.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, ураган обрушился на побережье Никарагуа. Порывы ветра достигали скорости 249 км/час. В стране произошли наводнения и оползни. Большинство погибших было зафиксировано именно в этой стране.

Кроме того, две смерти подтвердили в Панаме и одна в Сальвадоре. В Колумбии два человека погибли во время шторма. В целом погибли более 30 человек. Около 160 тысяч жителей Никарагуа и 70 тысяч жителей Гондураса были эвакуированы во временные убежища.

Напомним, 16 ноября, ураган "Йота", который сформировался в Карибском море, усилился до третьей категории по шкале Саффира - Симпсона. Тогда он находился в 70 км к северо-востоку от колумбийского острова Провиденсия.

Вместе с тем, 12 ноября президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида из-за урагана "Эта".

Кроме того, 29 октября ураган "Зета" пересек Мексиканский залив и обрушился на южные американские штаты.