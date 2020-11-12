ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Во Флориде объявили режим ЧС из-за урагана "Эта"

Флорида, Четверг 12 ноября 2020 05:45
Во Флориде объявили режим ЧС из-за урагана "Эта"
Фото: ураган (pixabay)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида из-за урагана "Эта". В воскресенье, 8 ноября, он обрушился на побережье американского штата.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Кроме того, глава Белого дома поручил оказать федеральную помощь в дополнение к действиям властей Флориды для борьбы со стихийным бедствием.

Согласно распоряжению Трампа, американское Федеральное агентство по ЧС будет координировать все меры, направленные на поддержку населения и минимизацию ущерба.

Напомним, 29 октября ураган "Зета" пересек Мексиканский залив и обрушился на южные американские штаты.

В связи с этим в Новом Орлеане погиб человек, а в штате Луизиана, произошло массовое отключение света.

Также РБК-Украина сообщало, что в сентябре жителям некоторых районов Нового Орлеана (штат Луизиана) приказали покинуть свои дома из-за тропического шторма "Салли", который приблизился к городу.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире ураганшторм

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь