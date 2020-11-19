В країнах Центральної Америки через ураган "Йота" загинули понад 30 осіб

Фото: ураган "Йота" (кадр з відео)

На країни Центральної Америки накрив ураган "Йота" 5 категорії, у результаті чого загинули понад тридцять осіб. Очікується, що кількість жертв зросте, коли рятувальники дістануться ізольованих населених пунктів.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, ураган накрив узбережжя Нікарагуа. Пориви вітру досягали швидкості 249 км/год. У країні відбулися повені та зсуви. Більшість загиблих було зафіксовано саме в цій країні.

Крім того, дві смерті підтвердили в Панамі та одна в Сальвадорі. У Колумбії двоє людей загинули під час шторму. В цілому загинули більш як 30 осіб. Близько 160 тисяч жителів Нікарагуа і 70 тисяч жителів Гондурасу були евакуйовані до тимчасових притулків.

Нагадаємо, 16 листопада, ураган "Йота", який сформувався в Карибському морі, посилився до третьої категорії за шкалою Саффіра - Сімпсона. Тоді він знаходився в 70 км на північний схід від колумбійського острова Провіденсія.

Разом з тим, 12 листопада президент США Дональд Трамп оголосив режим надзвичайної ситуації у штаті Флорида через ураган "Ета".

Крім того, 29 жовтня ураган "Зета" перетнув Мексиканський затоку і обрушився на південні американські штати.