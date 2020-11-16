Ураган в Карибском море усилился до третьей категории

Фото: ураган (pixabay)

Ураган "Йота", который сформировался в Карибском море, сегодня усилился до третьей категории по шкале Саффира - Симпсона. Сейчас он находится в 70 км к северо-востоку от колумбийского острова Провиденсия и движется на запад со скоростью 17 км/ч.

Об этом сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

Как сообщается, сейчас максимальные порывы ветра урагана достигают 56,9 м/с. Ожидается, что "Йота" усилится в понедельник до урагана четвертой категории и обрушится на побережье Никарагуа и Гондураса примерно в 8:00 (16:00 по Киеву).

Метеорологи предупреждают, что он может вызвать штормовые волны, сильные порывы ветра, наводнения и оползни на территории стран Центральной Америки. Для острова Провиденсия, а также некоторых прибрежных районов на востоке Гондураса и северо-востоке Никарагуа действует штормовое предупреждение.

Напомним, 12 ноября президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида из-за урагана "Эта".

Кроме того, 29 октября ураган "Зета" пересек Мексиканский залив и обрушился на южные американские штаты.

Также РБК-Украина сообщало, что в сентябре жителям некоторых районов Нового Орлеана (штат Луизиана) приказали покинуть свои дома из-за тропического шторма "Салли", который приблизился к городу.