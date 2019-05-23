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В странах ЕС начинаются выборы в Европарламент

Новости » Политика    23.05.2019 - 06:57
В странах ЕС начинаются выборы в Европарламент
Иллюстративное фото (European Union 2017 - European Parliament)

Голосование 23 мая проведут в Великобритании и Нидерландах

В Великобритании и Нидерландах в четверг начинаются выборы в Европейский парламент. Об этом сообщает РБК-Украина. 

Кроме того, в пятницу голосование проведут для жителей Ирландии и Чехии, а 25 мая - в Латвии, на Мальте и в Словакии. В остальных странах Евросоюза выборы пройдут в воскресенье.

В общей сложности в европейских выборах 2019 года примут граждане 28 стран, в том числе Великобритания, еще не согласовавшее процесс своего выхода из ЕС. В странах Евросоюза насчитывается 426 млн избирателей, имеющих право принять участие в этих выборах.

Ранее Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова предупредила об угрозе манипуляции результатами выборов в Европейский парламент со стороны ряда стран, включая Россию.

Ранее сообщалось, что жители Великобритании, независимо от исхода переговоров правительства и оппозиции по вопросам Brexit, примут участие в выборах депутатов Европарламента, которые пройдут в странах ЕС с 23 по 26 мая. 

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