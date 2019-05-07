ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Британцы примут участие в выборах депутатов Европарламента

Новости » Политика    07.05.2019 - 18:42
Британцы примут участие в выборах депутатов Европарламента
Иллюстративное фото (flickr.com/european_parliament)

Выборы пройдут в странах ЕС с 23 по 26 мая

Жители Великобритании, независимо от исхода переговоров правительства и оппозиции по вопросам Brexit, примут участие в выборах депутатов Европарламента, которые пройдут в странах ЕС с 23 по 26 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам главы секретариата кабинета министров Соединенного Королевства Дэвид Лидингтон, который фактически является заместителем премьер-министра Терезы Мэй, завершить процесс выхода из состава Европейского союза до определенной законом даты выборов в Европейский парламент не представляется возможным.

Ранее он же заявлял, что правительство Великобритании собирается провести договор о Brexit через нижнюю палату парламента еще до первого заседания Европарламента нового созыва в июле. По словам Лидингтона, все будет зависеть от переговоров с оппозиционной Лейбористской партией, которые, по его словам, проходят в продуктивной атмосфере.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что бывшему лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону и двум его соратникам разрешили принять участие в выборах в Европарламент. Таким образом суд отменил решение испанской избирательной комиссии, которая ранее запретила Пучдемону и бывшим членам его правительства Тони Комино и Кларе Понсати баллотироваться в Европарламент.

Кроме того, Британия начала подготовку к проведению выборов в Европарламент, несмотря на процесс выхода страны из Европейского союза. Как сообщается, правительственные учреждения Великобритании, среди которых школы и городские советы, уже были зарегистрированы как избирательные центры. Также появляются заказы на изготовление миллионов избирательных бюллетеней.

Премьер Дании назначил выборы на 5 июня Терезу Мэй обвинили в нарушении конфеденциальности переговоров по Brexit
Новости Украины ВеликобританияЕвропарламентвыборы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь