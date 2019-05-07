Британцы примут участие в выборах депутатов Европарламента

Иллюстративное фото (flickr.com/european_parliament)

Выборы пройдут в странах ЕС с 23 по 26 мая

Жители Великобритании, независимо от исхода переговоров правительства и оппозиции по вопросам Brexit, примут участие в выборах депутатов Европарламента, которые пройдут в странах ЕС с 23 по 26 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам главы секретариата кабинета министров Соединенного Королевства Дэвид Лидингтон, который фактически является заместителем премьер-министра Терезы Мэй, завершить процесс выхода из состава Европейского союза до определенной законом даты выборов в Европейский парламент не представляется возможным.

Ранее он же заявлял, что правительство Великобритании собирается провести договор о Brexit через нижнюю палату парламента еще до первого заседания Европарламента нового созыва в июле. По словам Лидингтона, все будет зависеть от переговоров с оппозиционной Лейбористской партией, которые, по его словам, проходят в продуктивной атмосфере.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что бывшему лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону и двум его соратникам разрешили принять участие в выборах в Европарламент. Таким образом суд отменил решение испанской избирательной комиссии, которая ранее запретила Пучдемону и бывшим членам его правительства Тони Комино и Кларе Понсати баллотироваться в Европарламент.

Кроме того, Британия начала подготовку к проведению выборов в Европарламент, несмотря на процесс выхода страны из Европейского союза. Как сообщается, правительственные учреждения Великобритании, среди которых школы и городские советы, уже были зарегистрированы как избирательные центры. Также появляются заказы на изготовление миллионов избирательных бюллетеней.